Чистая розничная выручка X5 Retail с начала апреля выросла на 19%

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая розничная выручка компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с начала апреля текущего года выросла на 19% в годовом выражении, сообщила финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

"Мы считаем результаты апреля сильными. Рост чистой розничной выручки по состоянию на 25 апреля составляет порядка 19% в годовом выражении", - сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.

Чистая розничная выручка ритейлера в первом квартале 2018 года увеличилась на 20,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 350,346 миллиарда рублей. По итогам апреля 2017 года продажи X5 Retail выросли на 26,9%.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 12,701 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО - на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.