Роскомнадзор: IP-адреса "Яндекса" не блокировались и не блокируются

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор не блокировал и не блокирует IP-адреса крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс" YNDX, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу в "Яндексе" заявили, что ночью в реестре Роскомнадзора появилось пять IP-адресов компании, они пробыли в реестре около двух часов, утром из этого списка пропали.

"IP-адреса компании "Яндекс" не блокировались и не блокируются", - заявили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, Роскомнадзор совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводит с бизнесом работу с тем, чтобы найти решения, позволяющие минимизировать риски, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram.

"В рамках этой работы принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность. При желании, в этой работе может принять участие и компания "Яндекс", - заметили в пресс-службе.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

Прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook FB, "Одноклассников", Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.