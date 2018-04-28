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Qiwi: Все, кроме Telegram, страдают от попыток блокировки мессенджера властями


Технологии

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Все, кроме самого мессенджера Telegram, страдают от попыток блокировки этого приложения Роскомнадзором, заявляют в одном из крупнейших в России платежных сервисов Qiwi. В то же время в компании отметили, что Qiwi выступает за свободный интернет в РФ и против цифрового неравенства, а также любого ограничения доступа российских пользователей в мировому интернету.

"Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса. Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram", - отметили в компании.

В сообщении Qiwi поясняется, что  на текущей неделе российские пользователи платежного сервиса почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов мировой компании Google: из-за этих блокировок на сайте компании не работала ReCaptcha, которая обеспечивает идентификацию и безопасность входа в систему для клиентов. Это привело к тому, что многие пользователи ресурса столкнулись с проблемами при попытке доступа к своим аккаунтам.

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