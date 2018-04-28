РКН начал разблокировать подсети зарубежных провайдеров, кроме IP-адресов Telegram

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, при этом, находящиеся в них IP-адреса Telegram остаются под блокировкой, говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил в интервью газете "Известия", что для обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов - более 10 миллионов. Позднее Роскомнадзор обещал, что не будет заниматься веерными блокировками, а постарается действовать более точечно.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера", - сообщает Роскомнадзор.

В службе отметили, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен.

"Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров", - добавили в пресс-службе.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс" YNDX, Twitter, Facebook FB и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".