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СМИ: Telegram предложит пользователям хранить персональные данные


Технологии

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Созданный Павлом Дуровым мессенджер Telegram в скором времени предложит своим пользователям хранить персональные данные. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости".

Мессенджер уже создал первый сервис для будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), отмечает издание. В настоящее время проходит его тестирование в закрытом режиме, рассказали два близких к мессенджеру источника.

Речь идет о сервисе Telegram Passport. Он позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера. Все необходимые документы и информацию пользователя будет необходимо единожды загрузить в приложение, чтобы потом посредством Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам, а также пользоваться услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах этих сервисов.

О планах мессенджера создать блокчейн-платформу TON стало известно в январе текущего года. На этот проект компания привлекла у инвесторов $1,7 млрд.

Telegram Passport будет собирать и хранить такие данные, как паспорта, загранпаспорта, водительские удостоверения, коммунальные платежи и расчетные счета, справки о банковских счетах и ряд других документов. Приложение также сможет попросить сфотографироваться своего пользователя. Эта информация, как пишет газета, размещена на закрытой странице сайта telegram.org.

Telegram Passport может заработать уже к началу лета, сообщил газете один из источников.

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