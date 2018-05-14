Юристы Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Юристы созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram оспорили решение Таганского суда города Москва о блокировке работы приложения на территории страны. Об этом заявил в понедельник глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Жалоба подана 11 мая 2018 года", - сообщил Чиков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в жалобе юрист просит отменить решение Таганского суда, а также рассмотреть дело по всем правилам производства в суде первой инстанции и прекратить производство по этому делу.

Чиков перечислил доводы апелляционной жалобы мессенджера о блокировке. Это заявление подано неуполномоченным лицом, суд нарушил процессуальный порядок рассмотрения искового заявления, Таганский суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании-обладателя на защиту, а также суд не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении Telegram ограничений.