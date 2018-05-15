МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не получал от Telegram копию апелляционной жалобы, сообщает ведомство во вторник.

Ранее во вторник представитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера, Дмитрий Колбасин сообщил РИА Новости, что юристы Telegram успели обжаловать блокировку - жалоба была отправлена по почте в минувшую пятницу.

"Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб", - сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.

Как отмечалось, в апелляционной жалобе защита упирала на следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений. Кроме того, ситуация, считает защита, привела к блокировке миллионов "лишних" IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.