БРЮССЕЛЬ, 22 мая — ПРАЙМ. Ведущие законодатели ЕС во вторник будут задавать вопросы гендиректору Facebook <FB> Inc. Марку Цукербергу о роли его компании в незаконном использовании данных пользователей, а также во вмешательстве в выборы. В свою очередь, Facebook стремится успокоить чиновников региона, который и так жестко регулирует ее работу.

Мероприятие пройдет в Брюсселе и начнется примерно в 18.30 по местному времени, или в 16.30 по Гринвичу. Более десятка высокопоставленных членов Европарламента и его председатель будут расспрашивать главу Facebook о том, как социальная сеть защищает данные европейцев. Их также интересует распространение недостоверных новостей на ее платформе с целью повлиять на выборы.

Законодатели хотят узнать, как Facebook будет предотвращать скандалы подобные тому, что произошел с компанией Cambridge Analytica, которую обвиняют в незаконном получении персональных данных 87 млн пользователей Facebook. Между тем Cambridge Analytica уже успела объявить о своем закрытии.

Цукербергу, вероятно, будут задавать трудные вопросы о том, как именно социальная сеть будет соблюдать новый закон ЕС о конфиденциальности – Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR), вступающий в силу в пятницу. В слушаниях будет участвовать немецкий законодатель Ян Филипп Альбрехт, возглавлявший переговоры по GDPR со стороны Европарламента. Он собирается потребовать от Facebook объяснить ее обновления политики в сфере конфиденциальности.

По его словам, его в особенности интересует, действительно ли Facebook нужны все те данные, которые она собирает о пользователях.

Facebook призывают продемонстрировать, что она соблюдает GDPR, хотя закон еще не вступил в силу. Еще до скандала с Cambridge Analytica компания изо всех сил старалась показать, что согласна со стандартами ЕС. Недавно она направила одного из топ-менеджеров на встречу с европейскими чиновниками и изменила политику защиты персональных данных.

Брюссель – лишь первая остановка для Цукерберга, который намерен уменьшить напряженность в отношениях с европейскими чиновниками. В среду он посетит Париж, где будет присутствовать на правительственном завтраке с руководителями Uber Technologies Inc., Microsoft <MSFT> Corp. и других компаний, посвященном использованию технологий во благо общества. В четверг он также выступит на технологической конференции. Кроме того, находясь в Париже, Цукерберг в частном порядке встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.