ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает возможность применения крупного штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.

"Я рассматриваю очень большой штраф более одного миллиарда долларов, может, 1,3 миллиарда… и я полагаю, что они должны покупать большой процент комплектующих и оборудования у американских компаний", — сказал Трамп во вторник журналистам во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.