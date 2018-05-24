МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Lenovo Group Ltd. отчиталась о чистом убытке за финансовый год, завершившийся в марте, причем ее потери оказались хуже ожиданий. Одной из причин возникновения убытка стали разовые расходы после изменения налогового законодательства в США, сообщает Dow Jones.

Китайский производитель ПК в четверг сообщил, что чистый убыток за полный год составил 180 млн долларов, тогда как за предыдущий год компания получила чистую прибыль в размере 535 млн долларов. Согласно опросу 22 аналитиков, проведенному FactSet, убыток должен был составить 145 млн долларов. Годовая выручка компании повысилась на 5% до 45,43 млрд долларов.

За квартал с января по март чистая прибыль Lenovo на фоне рост операционных затрат упала на 69% до 33 млн долларов со 107 млн долларов годом ранее. Выручка за 4-й финансовый квартал увеличилась на 11% до 10,64 млрд долларов.

Изменение налогового законодательства в США повлияло на многие технологические компании. Lenovo зарезервировала 400 млн долларов для покрытия неденежных списаний по отложенным активам, связанным с налогом на прибыль. Это оказало негативное влияние на ее результаты за фингод.

Lenovo планирует выплатить финальный дивиденд в размере 20,5 гонконгского цента (2,61 цента США) на акцию. Сегодня перед выходом отчетности ее акции просели на 0,3%. В июне ее акции будут исключены из расчетной базы гонконгского фондового индекса Hang Seng.