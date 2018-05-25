МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор в текущем 2018 году проведет проверку работу социальной сети Facebook в России. Как рассказал глава ведомства Александр Жаров в интервью газете "Известия", проверка будет проведена на на предмет исполнения российского законодательства. Блокировка соцсети в России пока в повестке дня не стоит.

"До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы РФ. Это процесс, который начнется в конце нынешнего года", — рассказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что в настоящее время американская компания работает на территории России, поэтому должна соблюдать законы страны.

"Прежде всего, это закон о локализации баз данных наших граждан на территории РФ и своевременное удаление запрещенного контента, а с этим у компании Facebook все не очень хорошо", — добавил Жаров.

Он добавил, что сейчас "больной темой" является распространение недостоверной информации в социальных сетях. "Ложная информация — буквально бич. Ответственность за фейковые новости должна быть, а вот какая, это требует обсуждения. Чаще всего такая информация распространяется в социальных сетях с шифрованным трафиком", — считает он.

По его словам, заблокировать один аккаунт в соцсети Facebook невозможно: из-за особенностей архитектуры приложения подвергнется блокировке вся сеть.

"Поэтому нужно обсуждать иные способы порицания — возможно, финансовые", — добавил Жаров.