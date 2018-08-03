МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Канадская компания DMG Blockchain расширяет майнинговые операции в Британской Колумбии при помощи собственной электроподстанции, сообщает онлайн-издание Motherboard.vice.com.

Доступ к дешевому электричеству может как помочь, так и навредить криптовалютным майнинговым операциям, и компании, стремящиеся обогатиться в индустрии, где промедление может и будет стоить цифровых денег, сделают все, что в их силах, чтобы получить его.

Канадская компания DMG Blockchain строит полностью функционирующую подстанцию вблизи Каслгара в Британской Колумбии, в надежде на то, что электричество будет поступать от гидроэлектростанции.

По словам Стивена Элиску, ответственного за корпоративное развитие DMG, строительство станции стоит миллионы долларов и требует от компании прокладки собственной подъездной дороги для транспортировки оборудования на площадку. Задача: подключить его к локальной энергосистеме и питать DMG, чтобы компания смогла расширить майнинговые операции к сентябрю.

"К концу августа мы произведем процесс ввода в эксплуатацию, проведем тест на пригодность готовой подстанции и разумеется убедимся, чтобы город не пострадал, когда щелкнем переключатель", — сказал Элиску.

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Индустрия майнинга криптовалюты в значительной степени автономный процесс по настройке сотен, или даже тысяч, компьютеров для отгадывания чисел в течение всего дня в надежде обнаружить значение, которое "решает" блок данных о транзакции, добавить это в блокчейн – распределительную книгу, которая отслеживает все цифровые деньги. Майнеры получают вознаграждение в форме новой криптовалюты и пользовательских сборов, что делает это потенциально выгодными если, вы сможете найти достаточно дешевую электроэнергию для извлечения прибыли; (нерезиденты) обычно платят по более низким тарифам, чем местные жители.

Это глобальная спешка найти дешевую энергию и настроиться как можно скорее. К примеру, в богатом гидроэнергетикой Квебеке, множество майнеров выстроились в очередь, чтобы совершать майнинговые операции, что привело к тому, что местная власть наложила мораторий на новые заявления и направила прошение для руководства совета по энергетике о том как действовать.

Элиску сообщил, что компания работает в тесном сотрудничестве с местными коммунальными службами и имеет разрешение на проект.

Представители местной коммунальной службы в Каслгар — FortisBC — отказались прокомментировать детали проекта DMG, в связи с тем, что они "не обсуждают информацию касательно клиента или потенциальный клиента без его согласия", но отметили, что "в проектах такого рода, ответственная компания и FortisBC заключают Соглашение о взаимодействии (Facilities Interconnection Agreement)". Подстанция должна быть утверждена профессиональными инженерами, представленными от провинции.

Коммунальная служба отказалась обсуждать стоимость услуг для DMG, ссылаясь на желание сохранить конфиденциальность. Элиску также отклонил предложение обсудить детали того, как много DMG рассчитывали заплатить за мощность одной действующей подстанции, ссылаясь на заинтересованность конкурентов.

DMG имеют опыт в этой сфере; ранее Элиску и COO Шелдон Беннетт совместно работали в майнинговой фирме Bitfury, которая совершала операции в Альберта, где позднее приобрела и поглотила компанию из Ванкувера Hut 8, которая увеличила майнинговые операции, и начала торговлю на TSX Venture Exchange в этом году.

Для DMG Blockchain строительство собственной подстанции — дело скорости. Со слов Элиску, нормальный процесс заключения контрактов и согласований для получения доступа к подстанции от коммунальной компании может занять годы, в то время как DMG самогонерирует собственную подстанцию в течение полугода.

"Если вы оставите дела и только будете ждать результата, соответственно, это займет много времени", — сказал Элиску. — Это не бой с коммунальными службами. Нужно учитывать кто они и каким образом обычно работают. Они не привыкли работать со скоростью биткоинов, и это очень необычно для нас".

Если все пойдет согласно плану, это может стать трендом — DMG Blockchain хотят помочь другим майнинговым операторам, чтобы они также преодолели локальные ограничения.