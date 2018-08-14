МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Microsoft<MSFT> Corp. намеревается внести некоторые изменения в Cortana, созданного компанией голосового помощника, который пока не имела особого успеха, так как его использование по большей части было ограничено персональными компьютерами, сообщает Dow Jones.

Программа, названная в честь персонажа видеоигры Halo для Xbox, была представлена четыре года назад, но присутствовала только в операционной системе Windows. Это помешало Cortana получить широкую популярность, тогда как конкурирующие системы распознавания речи уже активно используются в умных колонках других производителей.

Через семь месяцев после запуска Cortana компания Amazon.com Inc. представила голосового ассистента под названием Alexa, и, согласно аналитической компании eMarketer, теперь на Echo и аналогичные устройства с этим помощником приходится две трети американского рынка умных колонок. При этом доля устройств, использующих Cortana, недостаточно велика, поэтому программа не фигурирует исследовании компании.

Microsoft пытается превратить Cortana в конкурентоспособный продукт в тот момент, когда голосовые программы еще только зарождаются, и она нацелена не только на рынок умных колонок, рассказывающих владельцам о прогнозе погоды. Это возможность быть на передовой компьютерного прогресса, в котором следующим серьезным скачком будет использование голоса вместо мыши и клавиатуры.

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Как заявил вице-президент Дэвид Ку, Microsoft хотелось бы, чтобы ее клиенты использовали Cortana в то время, когда они не сидят за своими персональными компьютерами. Он не стал более подробно раскрывать свою мысль, однако упомянул о возможности проверять почту с помощью Cortana во время поездок на автомобиле.

Усилия по усовершенствованию Cortana возглавляет Хавьер Солтеро, присоединившийся к Microsoft в результате сделки, проведенной в 2014 году. Он продвигает использование новых подходов в компании с 43-летней историей. Курируя группу, занимающуюся Outlook, Солтеро добился того, чтобы программа хорошо работала на операционных системах iOS и Android, разработанных Apple<AAPL> Inc. и Google соответственно.

Microsoft также надеется повысить популярность Cortana посредством партнерства с Amazon. Такая сделка позволит двум голосовым ассистентам получить недостающие им возможности: в частности, Alexa будет иметь доступ к широко используемому календарю Outlook, тогда как Microsoft через устройства распознавания речи и приложения для автоматизации быта сможет воспользоваться клиентской базой Amazon. Компании еще в мае продемонстрировали, как будет выглядеть данная интеграция, а сам сервис, согласно сведениям от осведомленного источника, может быть доступен уже на следующей неделе.

Пока Microsoft практически не удавалось вывести Cortana за пределы устройств на базе Windows. В прошлом году компания Harman Kardon, принадлежащая Samsung Electronics Co., представила умную колонку, использующую Cortana. "Устройство не имело никакого успеха", – заявил Вернер Гёрц, аналитик Gartner Inc.

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Microsoft будет очень трудно догнать Alexa, так как, согласно сведениям Amazon, ассистент имеет более 40 000 так называемых "навыков", от вызова такси до заказа пиццы, тогда как у Cortana менее 300 навыков.

Как считает Боб Штольцберг, глава компании VoiceXP Inc., Amazon существенно опережает Microsoft в сфере технической и маркетинговой поддержки разработчиков. VoiceXP создала ряд голосовых приложений для Alexa, таких как CenturyLink Inc., но ни одного для Cortana.

"В настоящее время именно Amazon прокладывает путь", – сказал он.