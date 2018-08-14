МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Microsoft<MSFT> Corp. намеревается внести некоторые изменения в Cortana, созданного компанией голосового помощника, который пока не имела особого успеха, так как его использование по большей части было ограничено персональными компьютерами, сообщает Dow Jones.

Программа, названная в честь персонажа видеоигры Halo для Xbox, была представлена четыре года назад, но присутствовала только в операционной системе Windows. Это помешало Cortana получить широкую популярность, тогда как конкурирующие системы распознавания речи уже активно используются в умных колонках других производителей.

Через семь месяцев после запуска Cortana компания Amazon.com Inc. представила голосового ассистента под названием Alexa, и, согласно аналитической компании eMarketer, теперь на Echo и аналогичные устройства с этим помощником приходится две трети американского рынка умных колонок. При этом доля устройств, использующих Cortana, недостаточно велика, поэтому программа не фигурирует исследовании компании.

Microsoft пытается превратить Cortana в конкурентоспособный продукт в тот момент, когда голосовые программы еще только зарождаются, и она нацелена не только на рынок умных колонок, рассказывающих владельцам о прогнозе погоды. Это возможность быть на передовой компьютерного прогресса, в котором следующим серьезным скачком будет использование голоса вместо мыши и клавиатуры.

Как заявил вице-президент Дэвид Ку, Microsoft хотелось бы, чтобы ее клиенты использовали Cortana в то время, когда они не сидят за своими персональными компьютерами. Он не стал более подробно раскрывать свою мысль, однако упомянул о возможности проверять почту с помощью Cortana во время поездок на автомобиле.

Усилия по усовершенствованию Cortana возглавляет Хавьер Солтеро, присоединившийся к Microsoft в результате сделки, проведенной в 2014 году. Он продвигает использование новых подходов в компании с 43-летней историей. Курируя группу, занимающуюся Outlook, Солтеро добился того, чтобы программа хорошо работала на операционных системах iOS и Android, разработанных Apple<AAPL> Inc. и Google соответственно.

Microsoft также надеется повысить популярность Cortana посредством партнерства с Amazon. Такая сделка позволит двум голосовым ассистентам получить недостающие им возможности: в частности, Alexa будет иметь доступ к широко используемому календарю Outlook, тогда как Microsoft через устройства распознавания речи и приложения для автоматизации быта сможет воспользоваться клиентской базой Amazon. Компании еще в мае продемонстрировали, как будет выглядеть данная интеграция, а сам сервис, согласно сведениям от осведомленного источника, может быть доступен уже на следующей неделе.

Пока Microsoft практически не удавалось вывести Cortana за пределы устройств на базе Windows. В прошлом году компания Harman Kardon, принадлежащая Samsung Electronics Co., представила умную колонку, использующую Cortana. "Устройство не имело никакого успеха", – заявил Вернер Гёрц, аналитик Gartner Inc.

Microsoft будет очень трудно догнать Alexa, так как, согласно сведениям Amazon, ассистент имеет более 40 000 так называемых "навыков", от вызова такси до заказа пиццы, тогда как у Cortana менее 300 навыков.

Как считает Боб Штольцберг, глава компании VoiceXP Inc., Amazon существенно опережает Microsoft в сфере технической и маркетинговой поддержки разработчиков. VoiceXP создала ряд голосовых приложений для Alexa, таких как CenturyLink Inc., но ни одного для Cortana.

"В настоящее время именно Amazon прокладывает путь", – сказал он.