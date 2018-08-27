БРЮССЕЛЬ, 27 авг — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Nokia кредит в размере 500 миллионов евро на развитие технологии 5G, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"ЕИБ подписал кредит на 500 миллионов евро с финской телекоммуникационной компанией Nokia", — говорится в релизе, где отмечается, что кредит гарантирован Европейским фондом стратегических инвестиций.

Средства пойдут на поддержку исследований компании в области 5G и развитие этой технологии, сообщает ЕК.

Ряд стран в настоящее время работают над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.