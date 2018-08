МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Более 80% мировых компаний в той или иной степени реализуют или реализовывали блокчейн-проекты, при этом четверть из них уже запустили пилотные проекты или полностью завершили их имплементацию, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

Исследование PwC "Blockchain is here. What's your next move?" основано на данных опроса 600 руководителей компаний из 15 стран и территорий: Австралии, Китая, Дании, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Италии, Японии, Нидерландов, Сингапура, Швеции, ОАЭ, Великобритании и США. Респондентам задавали вопросы о развитии внутри компании технологии блокчейн и узнавали их мнение о ее потенциале.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

БЛОКЧЕЙН ДЛЯ БИЗНЕСА

"Четверо из пяти руководителей по всему миру (84%) сообщили, что реализуют инициативы, связанные с блокчейном, причем четверть из них (25%) имеют полностью реализованные или пилотные блокчейн-проекты", — говорится в документе.

В исследовании уточняется, что из 84% компаний, реализующих блокчейн-проекты, у 15% они уже работают, у 10% — являются пилотными, у 32% — разрабатываются, у 20% — находятся на стадии исследований, а у 7% пока приостановлены. Еще 14% компаний никак не изучали использование блокчейн-технологии. Данные опроса были округлены, поэтому окончательный показатель в результате подсчета не равен 100%.

"Хорошо спроектированный блокчейн не просто сокращает число посредников, он снижает затраты и увеличивает скорость, доступность, прозрачность и прослеживаемость многих бизнес-процессов. Преимущества могут быть убедительными, если организации понимают, что их конечная цель требует использования технологии и соответствует их направлению деятельности", — приводятся в исследовании слова главы блокчейн-направления в PwC Стива Дэвиса (Steve Davies).

ЛИДЕРЫ БЛОКЧЕЙНА

Большинство опрошенных считают, что среди различных секторов экономики лидером по развитию блокчейна является сектор финансовых услуг; почти 46% респондентов полагают, что этот сектор останется ведущим в этом вопросе и в ближайшей перспективе (от трех до пяти лет). Потенциал в развитии блокчейна в эти сроки ожидается также в сферах энергетики и коммунальных услуг (об этом заявили 14% респондентов), здравоохранения (также 14%), в промышленном производстве (12%).

Самыми продвинутыми странами по развитию блокчейна представители мировых компаний назвали США (29%) и Китай (18%). Однако в течение трех-пяти лет ситуация изменится почти зеркально, и центр влияния и активности в этой сфере переместится в Китай (30%), а США перейдет на второе место (18%), считают респонденты.

Впрочем, существуют и риски. "Представители бизнеса сообщили нам, что они не хотят оставаться в стороне от технологии блокчейн, однако даже если речь идет о раннем этапе развития проектов, остаются опасения по поводу доверия и регулирования. Блокчейн по самому своему определению должен вызывать доверие, но на самом деле компании сталкиваются с проблемами доверия почти на каждом шагу", — отметил Дэвис.