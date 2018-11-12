МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. SAP SE, немецкий поставщик ПО, в воскресенье договорился о покупке аналитической компании Qualtrics International Inc. за 8 млрд долларов. Сделка была заключена всего за несколько дней до запланированной стартапом продажи акций на публичном рынке, сообщает Dow Jones.

SAP надеется, что сделка поможет ей укрепить позиции в бизнесе программного обеспечения по работе с клиентами (CRM) – области, в которой лидирует Salesforce.com Inc. Гендиректор SAP Билл Макдермотт отметил в интервью, что компания рассчитывает встроить в свой бизнес аналитические мощности Qualtrics, которая подготавливает опросы для оценки впечатлений клиентов, и за счет этого улучшить конфигурацию продуктов и маркетинг.

По подсчетам аналитика Nicolaus & Co. Брэда Рибэка, сейчас на рынке ПО для связей с клиентами масштабы операций Salesforce в два-три раза превышают масштабы SAP.

Согласно аналитику, приобретение – второе по величине за историю SAP – показывает, что компания "готова использовать все возможные ресурсы", чтобы догнать Salesforce.

Однако, как считает Рибэк, с учетом значительного преимущества Salesforce "этого, на наш взгляд, будет мало".

В воскресенье гендиректор Qualtrics Райан Смит отметил в интервью, что в прошлом месяце компания объявила о плане продажи акций на публичном рынке и процесс был запланирован на этот четверг. По его словам, компания рассчитывала на оценку, "заметно превышающую 5 млрд долларов". Согласно Макдермотту, заявки на акции в 13 раз превышали предложение.

Покупка компании будет полностью оплачена денежными средствами, причем сумма учитывает денежные запасы Qualtrics и бонусы сотрудникам, пока не подлежащие выплате. По словам SAP, сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и должна быть закрыта в 1-й половине 2019 года.

В первые 9 месяцев года Qualtrics заработала 289,57 млн долларов выручки, что на 40% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Операционная прибыль составила 2,3 млн долларов – почти вдвое больше, чем годом ранее.

В апреле 2017 года Qualtrics была оценена в 2,5 млрд долларов. Тогда компания привлекла 180 млн долларов.