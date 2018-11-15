МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. К расследованию хакерской атаки на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подключилась Федеральная служба безопасности (ФСБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Там уточнили, что ФАС не успела обратиться в правоохранительные органы, спецслужба первая заинтересовалась происшествием.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что центральный аппарат и территориальные органы службы подверглись хакерской атаке. Посредством специального вируса злоумышленники пытались украсть служебные логины и пароли. При этом система информационной безопасности ФАС справилась с хакерской атакой, утечки данных нет.