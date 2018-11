СЕУЛ, 20 ноя — ПРАЙМ. Samsung Electronics Co. в следующем году будет отмечать 10-летнюю годовщину выпуска первого флагманского смартфона Galaxy. В честь этой даты Samsung планирует значительно усовершенствовать эти устройства, в том числе обеспечить подключение к сети связи 5-го поколения и оснастить их более крупными экранами и дополнительными камерами. Об этом сообщили Dow Jones осведомленные источники.

В прошлом году 10-летную годовщину своего флагманского смартфона праздновал основной конкурент Samsung, корпорация Apple<AAPL> Inc. Как и соперник, Samsung попытается удивить потребителей. В новой линейке ее премиальных смартфонов, по словам источников, будет воплощено больше честолюбивых замыслов, чем в предыдущие годы, что отчасти должно помочь южнокорейскому технологическому гиганту кардинально изменить ситуацию с сокращением продаж.

Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов по объему продаж, готовит три версии нового флагманского устройства Galaxy S10. Как говорят источники, диагональ экранов новых устройств будет варьироваться от 5,8 до 6,4 дюйма. Дебют трех новых телефонов должен состояться в феврале следующего года.

Дополнительно южнокорейский технологический гигант разрабатывает четвертый вариант Galaxy S10, который будет поддерживать сети связи 5G. Согласно некоторым источникам, эта версия получила кодовое наименование "Beyond X".

Смартфон с 5G, вероятно, будет представлен весной следующего года в США и Южной Корее. По сведениям источников, эта версия, скорее всего, получит более крупный экран (с диагональю 6,7 дюйма) и целых шесть камер – две фронтальных и четыре тыловых. Такое количество камер сулит более четкие снимки и улучшенное пространственное восприятие.

Для сравнения, у последнего премиального iPhone три камеры – одна фронтальная и две тыловых.

Представитель Samsung отказался от комментариев.

Один из источников утверждает, что в середине феврале компания планирует провести мероприятие, на котором представит как минимум 5G Galaxy S, изобилующий новыми функциями.

Дата презентации смартфонов, по словам источников, будет привязана к дате, когда операторы беспроводной связи смогут запустить сети 5G, что, как ожидается, может произойти уже следующей весной.

Samsung уже обсудила запуск с Verizon Communications Inc., AT&T Inc., T-Mobile US Inc., а также с крупными национальными операторами, однако окончательные решения пока не приняты. Хотя сейчас она обсуждает с Verizon потенциальное эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, его условия и срок действия пока не согласованы, говорят источники.

Поскольку Samsung может представить смартфон, поддерживающий сети 5G, она, вероятно, заметно оторвется от Apple, – ее iPhone, по оценкам аналитиков, сможет поддерживать сети 5G лишь в 2020 году.

Некоторые смартфоны Samsung, вероятно, будут оснащены "обратной беспроводной зарядкой", то есть их можно будет использовать для зарядки других гаджетов. Для этого их нужно будет приложить к задней панели смартфона.

Время выхода, дизайн и особенности всех устройств могут измениться, поскольку окончательные решения пока не приняты, предупредили источники.

Кроме того, в начале следующего года Samsung готовится выпустить свой первый телефон со складным экраном диагональю 7,3 дюйма, который открывается как книга. Топ-менеджеры компании спорят насчет названия такого устройства, причем сейчас обсуждается два варианта – Samsung Flex и Galaxy Flex. Однако до принятия итогового решения пока далеко, говорит один из источников.