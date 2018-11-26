МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по РСБУ за январь-сентябрь 2018 года снизилась в 59,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 1,61 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка МТС выросла на 2,5% в годовом выражении — до 247,054 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 7,7%, до 129,898 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 17%, до 71,609 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения упала в 9,1 раза — до 11,626 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 2,8% и составила 117,156 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 3,7%, до уровня в 34,592 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 23,697 миллиарда рублей, увеличившись на 1,1%.

Долгосрочные обязательства МТС по состоянию на 30 сентября 2018 года выросли в 1,8 раза по сравнению с концом 2017 года — до 559,043 миллиарда рублей, краткосрочные — на 11,6%, до 182,563 миллиарда рублей.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 46,77% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 53,53% акций, доля эффективного участия — 50,16%).