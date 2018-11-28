МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В России появилась новая схема вывода похищенных кибермошенниками денег, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупнейших банках страны.

Деньги снимаются со счетов россиян по легальным исполнительным листам судебными приставами. Это происходит по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.

Как пояснили изданию, в такой ситуации получить отказ в переводе даже краденых денег хакерам кредитные организации не могут. Этим и пользуются мошенники.

Отмечается, что со счета в банке корпоративного клиента похищаются деньги при помощи стандартного способа с подменой реквизитов на нужные злоумышленнику — на счет фирмы-дроппера.

"При таком хищении средства поступают на счет очевидно не работающей компании — директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги",- цитирует "Ъ" специалиста по информбезопасности банка из топ-5. Банк-отправитель от своего клиента узнает о хищении средств, после чего информирует банк-получатель. Средства замораживаются. На этом этапе вступают в игру новые участники: от службы судебных приставов приходит реальный исполнительный лист, по которому требуется похищенная сумма как долг за неоплаченные фирмой-однодневкой юридические услуги.

Взыскателем является юридическая фирма, которая, судя по документам и информации на сайте, ведет реальную деятельность. Поэтому банк вынужден перевести деньги в рамках исполнительного производства, даже если знает об их происхождении.

Собеседники газеты рассказали также, что добросовестные юристы уже столкнулись со этой схемой и пытаются с нй бороться.

"Мы с полицейскими из Южного округа Москвы как раз с такой ситуацией разбираемся. Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время", — рассказал управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.