МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. "Средний чек" за оплату мобильной связи в России за год вырос на 26%, до 289 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Яндекс.Деньги".

В исследовании учитывались платежи за прошедшие 10 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, совершенные онлайн через сайт и приложение "Яндекс.Денег", а также операции, которые проходили через платежное решение "Яндекс.Касса".

"В 2018 году россияне стали больше тратить на сотовую связь. В целом по России средний чек за эту услугу увеличился за год на 26% — до 289 рублей. Если смотреть по городам, то в Москве этот показатель вырос слабее — на 20%. Несмотря на это, сегодня он больше, чем в целом по стране, — 374 рубля", — сказано в исследовании. Сильнее всего средний платёж за мобильную связь увеличился в Новосибирске — на 111%, до 475 рублей. Самый маленький "средний чек" за сотовую связь, по данным компании, в Уфе — 172 рубля.

За год также выросли расходы россиян на коммунальные услуги. В целом по стране средний платёж в этой категории увеличился на 6% — до 2273 рублей. В Москве он вырос всего на 2% — до 3209 рублей. А вот петербуржцы стали платить на 23% больше — 2615 рублей в среднем за раз. Россияне стали больше тратить и на домашний интернет. За год средний платёж за эту услугу увеличился на 9% — до 538 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос в Ростове-на-Дону — на 37% (до 578 рублей). Больше всего за интернет платят жители Красноярска — в среднем по 868 рублей.

В то же время заметно сократились траты россиян на платное телевидение. В этой категории средний платеж стал меньше за год на 62% и составил 1035 рублей. Больше всего на телевидение расходуют в среднем за раз жители Перми — 1291 рубль. Сильнее всего траты на платное телевидение сократились у москвичей — на 71%, до 1086 рублей.

"Яндекс.Деньги" — сервис электронных платежей, который позволяет принимать оплату электронными деньгами, наличными, с банковских карт. В "Яндекс.Деньгах" зарегистрировано 46 миллионов кошельков, выпущено 800 тысяч пластиковых и 17 миллионов виртуальных карт.