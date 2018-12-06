МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Стажер американской компании Google по ошибке нажал не на ту кнопку и разместил в интернете тестовую рекламу желтого прямоугольника, а после поместил ее на онлайн-аукцион по цене в 10 раз выше нормы, сообщает газета Financial Times.

По данным газеты, компания обучала стажеров пользоваться электронной системой размещения рекламы, однако один из студентов нажал не на ту кнопку и разместил в сети тестовую рекламу желтого прямоугольника. Сообщается, что реклама всплывала на многих сайтах и в приложениях в США и Австралии в течение 45 минут.

Отмечается, что помимо размещения рекламы в интернете, стажер также разместил заказ на онлайн аукционе, где установил цену за рекламу в 25 долларов за каждую тысячу просмотров объявления, что в 10 раз превышает нормальную стоимость.

"Тренировочные упражнения по размещению рекламы привели к ошибке, которая дорого обошлась публиковавшим ее в течение 45 минут сайтам", — приводит газета информацию компании.

Как пишет газета, несмотря на широкий охват, ошибку заметили только спустя 45 минут, а это почти "целая жизнь" для онлайн аукционов. За это время рекламу разместили у себя различные сайты и приложения. В самой компании не сообщили о масштабе проблемы, однако, по данным газеты, "потенциальная стоимость" подобной ошибки составляет примерно 10 миллионов долларов.

По данным компании, как только сотрудники Google заметили ошибку, они постарались остановить кампанию. Google уже пообещала компаниям, опубликовавшим рекламу, возместить ущерб.