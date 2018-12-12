МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Мегафон Финанс" погасил GDR оператора, став владельцем 78,84% его уставного капитала, и направил на рассмотрение в Банк России обязательную оферту миноритарным акционерам, сообщает "Мегафон".

"ООО "Мегафон Финанс", стопроцентное дочернее общество "Мегафона", погасило глобальные депозитарные расписки (ГДР), удостоверяющие права на обыкновенные акции общества, и в связи с этим направило обязательное предложение о приобретении акций на рассмотрение в Банк России", — говорится в сообщении.

Так, "Мегафон Финанс" 10 декабря погасил все принадлежавшие ему GDR и получил соответствующее количество обыкновенных акций компании. В результате погашения GDR "Мегафон Финанс" стал владельцем 139,617 миллиона обыкновенных акций, что в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78,84% уставного капитала "Мегафона".