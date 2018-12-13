МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Компания Apple планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в строительство и расширение дата-центров в США в течение следующих пяти лет, добавляя до 20 тысяч рабочих мест по всей стране, сообщила компания.

"Apple планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в дата-центры в США в ближайшие пять лет, включая 4,5 миллиарда долларов в этом и следующем году. Центры обработки данных компании в Северной Каролине, Аризоне и Неваде в настоящее время расширяются. В штате Айова ведется подготовка к отрытию нового центра в городе Уоки", — сообщила компания.

В частности, компания вложила 1 миллиард долларов в строительство нового кампуса в Остине.

Компания добавила, что планирует построить новые производственные объекты в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити и расширяться в Питтсбурге, Нью-Йорке и Боулдере в ближайшие три годы.

"Сейчас в Apple работает 90 тысяч человек в 50 штатах… компания планирует создать 20 тысяч рабочих мест в США к 2023 году", — сообщила компания.

Apple уточнила, что в 2018 году создала 6 тысяч новых рабочих мест в США.