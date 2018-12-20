МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль канадской компании BlackBerry по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года, завершившихся 30 ноября, упала почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня в 42 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,09 доллара против прибыли в 0,76 доллара в предыдущем фингоду. Выручка компании за отчетный период сократилась на 7% — до 649 миллионов долларов.

Чистая прибыль за третий квартал при этом составила 59 миллионов долларов, тогда как годом ранее за три месяца компания получила чистый убыток в 275 миллионов долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию за квартал составил 0,01 доллара против убытка в 0,52 доллара год назад. Выручка за период осталась на уровне прошлого года в 226 миллионов долларов.

"Мы достигли сильных результатов в еще одном квартале, получив двузначный процентный годовой рост общей выручки по программному обеспечению и услугам", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора компании Джона Чена (John Chen). Квартальная выручка подразделения по программному обеспечению и услугам в годовом выражении выросла на 14%, говорится в релизе.

По итогам финансового года BlackBerry прогнозирует рост выручки в сегменте программного обеспечения и услуг на 8-10%.

Канадская компания BlackBerry (бывшая Research In Motion Limited — RIM) была основана в 1984 году. Штаб-квартира расположена в Ватерлоо, Онтарио. На сегодняшний день BlackBerry занимает небольшую долю на мировом рынке мобильных устройств, однако ее "изюминкой" является мобильная безопасность.