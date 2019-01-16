МОСКВА, 16 янв — Dow Jones. Телефон Motorola Razr возвращается. Некогда популярная раскладушка вернется на рынок в виде смартфона с гибким экраном и стартовой ценой около 1500 долларов, сообщили осведомленные источники.

Производитель телефона Lenovo Group Inc. начнет продажи нового Razr в США уже в феврале в рамках эксклюзивного соглашения с Verizon Communications Inc., указали источники. В настоящее время устройство еще тестируется, и сроки окончательного релиза могут измениться.

Lenovo, китайский производитель ПК, купивший бизнес сотовых телефонов Motorola Mobility у Google в 2014 году, планирует выпустить около 200 000 новых люксовых Razr, сообщили источники.

Motorola впервые выпустила сверхтонкий Razr V3 в 2004 году, и он сразу же стал своеобразным статусным символом. Всего компания продала более 130 млн единиц по всему миру.

Однако запуск iPhone от Apple<AAPL> Inc. в 2007 году заставил потребителей забыть о Razr и других телефонах-бестселлерах от Nokia Corp. и BlackBerry Inc. Продажи Motorola упали, убытки выросли, и в 2009 году компания была вынуждена перейти на ОС Android от Google, а затем – продать ей свой бизнес мобильных телефонов в 2011 году.

Motorola уже пыталась возродить эту франшизу, в т. ч. в 2011 году, когда совместно с Verizon запустила устройство Droid Razr. Однако доля Motorola на рынке США, где она некогда доминировала, продолжила падать. По данным IDC, в конце 3-го квартала 2018 года на ее долю пришлось 5,9% поставок мобильных телефонов в США – против 27,3% в 2004 году.

— Авторы Sarah Krouse, sarah.krouse@wsj.com, Rob Barry, rob.barry@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ