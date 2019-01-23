МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды из-за неопределенности вокруг таможенного регулирования после выхода Британии из Евросоюза (Brexit), заявил агентству Франс Пресс представитель компании Такаши Иида (Takashi Iida).

"Мы переезжаем из нашей европейской штаб-квартиры (в Британии — ред.) в Нидерланды", — цитирует агентство представителя Sony. По его словам, переезд направлен на избежание обременительных таможенных процедур после того, как Британия покинет ЕС.

При этом Sony не будет переводить персонал и операции из британской компании в Нидерланды. "Единственное изменение, которое мы сделаем, — это изменение места регистрации компании", — отметил Иида. Перенос штаб-квартиры из Великобритании гарантирует Sony, что к деятельности компании в ЕС будут применяться общеевропейские таможенные нормы и после того, как Великобритания выйдет их блока.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.