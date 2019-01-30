МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта AT&T в 2018 году сократилась на 33% по сравнению с предыдущим годом — до 19,953 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за год составила 2,85 доллара против 4,76 доллара за 2017 год, выручка компании выросла на 6,4%, до 170,756 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 5,13 миллиарда долларов, что в 3,7 раза меньше аналогичного периода годом ранее, разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара против 3,08 доллара в четвертом квартале 2017 года. Выручка корпорации за квартал выросла на 15,2%, до 47,993 миллиарда долларов.

"Нашим главным приоритетом на 2018 и 2019 годы является сокращение долговой нагрузки… В 2018 году мы сгенерировали рекордный свободный денежный поток", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генерального директора AT&T Рэндалла Стивенсона (Randall Stephenson). Свободный денежный поток компании в 2018 году составил 22,4 миллиарда долларов, что на 36% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В 2019 году компания прогнозирует свободный денежный поток на уровне 26 миллиардов долларов.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний и одним из крупнейших медиаконгломератов.