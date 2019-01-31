МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Прибыль IT-гиганта Microsoft Corp., скорректированная с учетом налоговой реформы в США, во втором квартале 2018-2019 финансового года, завершившемся 31 декабря 2018 года, выросла на 14,3% в годовом выражении и составила 8,577 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

При этом без корректировки чистая прибыль компании за второй квартал фингода составила 8,420 миллиарда долларов против убытка в 6,302 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара против убытка 0,82 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка за отчетный период выросла на 12,3% — до 32,471 миллиарда долларов. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 32,51 миллиарда долларов.

По итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года чистая прибыль Microsoft составила 17,244 миллиарда долларов, почти в 63 раза превысив показатель годичной давности (274 миллиона долларов), сообщается в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию составила 2,22 доллара против 0,04 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании при этом выросла только на 15% — до 61,555 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.