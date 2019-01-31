МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор после проверки выявил нарушения у российского вещателя BBC World News — компании "Бритиш телевижн", заявили в пресс-службе ведомства.

"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определённые нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Роскомнадзор объявил о начале контрольных мероприятий по отношению к каналу BBC World News, который распространяется на территории России, а также в отношении ресурсов BBC в сети интернет. Речь идет о соответствии выпускаемого контента законодательству РФ. Мероприятия были начаты из-за ситуации, связанной с вынесением медиарегулятором Великобритании Ofcom решения о нарушении российским каналом RT правил вещания на территории королевства.