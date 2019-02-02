МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Apple устранила сбои в работе сервисов App Store, Apple Music и iTunes Store, следует из данных на сайте американской компании. Пользователи App Store, Apple Music, iTunes Store столкнулись со сбоями в работе сервисов

В пятницу у некоторых пользователей могли быть проблемы с покупками в App Store и iTunes Store. Также были отмечены проблемы с доступностью или с медленной работой музыкального сервиса компании.

В час ночи компания сообщила о решении проблем в работе сервисов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.