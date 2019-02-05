МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. США проводят кампанию в Европе, отговаривая европейские страны от использования оборудования китайской компании Huawei Technologies для создания инфраструктуры мобильных сетей 5G, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника госдепартамента США.

"После встреч с Еврокомиссией и правительством Бельгии официальные лица США намерены провести переговоры с Францией, Германией и другими европейскими странами, сообщив, что крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования представляет угрозу безопасности", — пишет агентство.

"Мы предупреждаем, что нужно быть очень, очень осторожными, и мы призываем не торопиться и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай", — цитирует агентство чиновника госдепа. Он добавил, что речь идет о таких китайских компаниях, как Huawei или ZTE. По словам чиновника, Соединенные Штаты будут использовать мероприятия по дипломатической линии и встречи с представителями мобильной индустрии для того, чтобы предупредить власти ЕС об опасности оборудования Huawei.

В конце января Рейтер сообщало, что ЕС рассматривает предложения, которые запретят компании Huawei участвовать в создании инфраструктуры сетей 5G в Европе. Однако эта работа была на ранней стадии.

Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу допобвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания, в свою очередь, отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.

Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности, смартфоны.