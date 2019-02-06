МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Американская компания Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится в сообщении компании.

В частности, Дейдре О'Брайен (Deirdre O'Brien) сменит Анжелу Арендс (Angela Ahrendts), которая курировала направление розничных и онлайн магазинов компании на протяжении пяти лет. О'Брайен, которая работает в Apple уже более 30 лет, будет отчитываться непосредственно перед главой Apple Тимом Куком.

"Она является исключительным лидером и важным партнером наших розничных подразделений по всему миру с самого начала", — сказал Кук, объявляя новую должность Дейдре. Он также выразил надежду на то, что 70 тысяч сотрудников розничных подразделений Apple будут рады этому назначению.

Смена вице-президента по розничным продажам Apple происходит после того, как в январе компания сообщила, что чистая прибыль в первом квартале 2018-2019 финансового года (квартал завершился 29 декабря 2018 года) сократилась на 0,5%, до 19,965 миллиарда долларов. При этом выручка компании за отчетный период сократилась на 5%, до 84,31 миллиарда долларов.

Показатель выручки оказался ниже прогнозов самой компании, которые она давала по итогам минувшего финансового года — тогда компания ожидала выручку в первом квартале в диапазоне 89-93 миллиарда долларов. Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале сократилась на 15%, до 51,982 миллиарда долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.