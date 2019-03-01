МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Mail.Ru Group в течение следующих 18 месяцев выкупит до 1,8 миллиона своих глобальных депозитарных расписок (GDR) для фонда выплат сотрудникам (Employee Benefit Trust), говорится в материалах холдинга.

"Для выполнения своих текущих обязательств в течение следующих 18 месяцев Employee Benefit Trust приобретет на рынке до 1,8 миллиона GDR", — сообщает Mail.Ru.

Цена закрытия торгов GDR Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже 28 февраля составила 28,3 доллара за бумагу. Исходя из этого, компания может направить на выкуп бумаг 42,84 миллиона долларов (2,8 миллиарда рублей). Остаток денежных средств на счетах Mail.Ru по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 11,723 миллиарда рублей.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.

Южноафриканская медиагруппа Naspers владеет 28% компании, "Мегафон" — 15,2%, китайской Tencent принадлежит 7%. Еще 5% компании принадлежит "МФ технологии" (МФТ, совместное предприятие "Мегафона", Газпромбанка, "Ростеха" и USM Holdings). В свободном обращении находится 50% акций Mail.Ru Group.