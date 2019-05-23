МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пользователи видеохостинга Youtube и социальной сети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои в работе Youtube начались в районе 2.10 мск, в соцсети Facebook — в 6.28 мск.

Пользователи Youtube из США, Мексики, Японии, Великобритании, Австралии, России столкнулись с проблемами в работе сервиса. По данным Downdetector, 78% пользователей жалуются на проблемы, связанные с просмотром видео, 10% — с авторизацией, 10% — с веб-сайтом.

Жители США, Индонезии, Японии, Франции, России столкнулись с проблемами в работе Facebook. Пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (38%), с полным отключением соцсети (36%), с авторизацией (24%).

Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.