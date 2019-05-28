МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регионам компенсировать операторам связи затраты на строительство вышек сотовой связи в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается около 358 населенных пунктов с неустойчивым сигналом мобильной связи или с ее полным отсутствием. Жители данных населенных пунктов не только не имеют возможностей прямого общения с близкими, реализации личных и имущественных потребностей, связанных с использованием мобильной связи, но и в критических ситуациях испытывают затруднения в вызове бригад скорой медицинской помощи, сотрудников полиции или пожарных служб", — отмечают разработчики.

Для надежности и доступности услуг связи в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах власти края совместно с представителями компаний сотовой связи — филиалов ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон", ПАО "Ростелеком" в Краснодарском крае неоднократно рассматривали предложения по строительству опор связи в таких населенных пунктах.

Однако включение в госпрограммы Краснодарского края мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий на компенсацию операторам сотовой связи понесенных и подтвержденных ими затрат при реализации проектов расширения мобильной сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом, на данный момент невозможно, считают разработчики.

Это связано с тем, что закон "О связи" предоставляет органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов право содействовать только организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания таких услуг, поясняют они.

Поэтому краснодарские законодатели предлагают предоставить региональным и местным властям такое право и в отношении операторов связи, иных организаций, осуществляющих строительство сооружений связи (в том числе в виде антенн передающих радиотехнических объектов на отдельно стоящих опорах и мачтах), и помещений, предназначенных для оказания услуг связи в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах. Это позволит в рамках региональных госпрограмм предусматривать субсидии на компенсацию затрат на такое строительство.