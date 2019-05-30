МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Телеком-оператор "Мегафон" обнародовал в четверг отчетность по МСФО за первый квартал. Согласно этим данным, выручка компании выросла на 4,8% — до 80,128 млрд рублей. "Мегафон" связывает это с ростом объемов мобильной передачи данных. Клиенты все активней используют интернет-сервисы: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. В первом квартале каждый клиент в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее.

При этом чистая прибыль "Мегафона" упала в годовом выражении на 63,8% — до 2,187 млрд рублей. Чистый долг с начала года вырос на 23,4% и на 31 марта 2019 года составил 363,294 миллиарда рублей.

В предыдущем квартале чистая прибыль оператора также сократилась — на 62,7%, до 1,133 млрд рублей. Состоявшийся на этой неделе совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год. За 2017 год дивидендов также не было.

Для сравнения, выручка МТС по МСФО в первом квартале выросла на 9,4% — до 118 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 14,1% — до 17,6 млрд рублей.

Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6% в годовом выражении. Чистая прибыль составила 495 млн долларов против убытка в 112 млн долларов, полученного годом ранее.

РАСХОДЫ И ПОТЕРИ

По мнению опрошенных "Прайм" аналитиков, снижение прибыли "Мегафона" второй квартал подряд объясняется дополнительными расходами, которые ему приходится нести. Компания проводит делистинг с Московской биржи, а листинг на Лондонской бирже уже прекращен. Для делистинга осуществляется выкуп акций и GDR. В середине апреля оператор направил миноритариям требование о выкупе 0,8% своих акций с Мосбиржи. Это является и причиной роста долговой нагрузки.

"100%-ная "дочка" "Мегафона" на 15 марта 2019 года приобрела 20.36% от общего числа размещенных акций компании. В результате доля акций компании, принадлежащая "Мегафон Финанс" и аффилированным с ней лицам, выросла до 99.2%. Таким образом, "Мегафон Финанс" получила право на выкуп оставшихся акций "Мегафона" у акционеров", — напомнила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Инвестиционный советник "Алор брокер" Евгений Корюхин высказал мнение, что снижение прибыли является следствием финансовых решений менеджмента "Мегафона". Так, в отчетности уже не учитываются показатели компании MGL, контрольный пакет в которой "Мегафон" потерял в июне 2018.

"Таким образом, если сравнивать первый квартал 2019 с первым кварталом 2018 года, то разница в чистой прибыли кажется очень существенной. Однако нужно помнить, что в отчетности по МСФО консолидируются показатели всех контролируемых компаний, то есть показатели самого "Мегафона" в первом квартале 2018 не были бы такими высокими без MGL", — рассуждает он.

В то же время, число мобильных абонентов увеличилось на 0,9% в годовом выражении на конец первого квартала и составило 76,9 млн человек, то есть динамика абонентской базы положительная. Это является для оператора позитивным. Для сравнения, мобильная клиентская база "Билайн" за тот же период сократилась на 3,6% в годовом выражении и составила 54,2 млн человек. Это означает, что "Мегафону" удается привлекать новых клиентов даже в условиях насыщения рынка.

ПЕРСПЕКТИВЫ "МЕГАФОНА"

При этом эксперты напоминают, что объем чистой прибыли "Мегафона" вырос квартал к кварталу почти вдвое. Если в четвертом квартале 2018 года она составила 1,133 млрд рублей, то в первом квартале 2019 года – 2,187 млрд рублей. Это также является положительным сигналом – показатель снова будет стабильно расти, когда ситуация с выкупом завершится.

Это должно произойти во втором квартале 2019 года, однако в связи с меньшим по сравнению с первым кварталом года объемом выкупа негативный эффект на чистую прибыль ожидается не столь значительным, полагает Соснова.

"По итогам второго квартала 2019 года чистая прибыль, по нашим оценкам, должна составить 2,9-3,0 миллиарда рублей. В третьем и четвертом кварталах 2019 года на фоне завершения выкупа оставшихся акций и при сохранении динамики выручки чистая прибыль компании может увеличиться до 6 миллиардов рублей", — прогнозирует она.

По оценке Корюхина, "Мегафон" стабильно держит вторую позицию по числу абонентов, даже после отмены "мобильного рабства" и по этому показателю уступает только МТС. "А вот по ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя — ред.) 2018 год "Мегафон" закончил на уровне 300 рублей, то есть на третьем месте после МТС (333 рубля) и Билайн (376 рублей)", — говорит он.

С точки зрения инвестора, выручка с абонента — это ключевой показатель успешности мобильного оператора, и "Мегафону" нужно увеличивать ARPU одновременно с улучшением качества связи и точности биллинга. Он не может, как Tele2, позволить себе удерживать тарифы на минимальном уровне, заключил Корюхин.