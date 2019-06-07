С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что у него есть заблокированный на территории РФ мессенджер Telegram, однако он не использует его для переписки.

"У меня есть Telegram. Безусловно, у меня есть многие мессенджеры. Я должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации", — сказал Жаров в кулуарах ПМЭФ-2019, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что не переписывается там.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все ещё доступен пользователям.

В четверг Жаров сообщил, что Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера.