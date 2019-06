МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ряд компаний, включая Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc. и Uber Technologies Inc., профинансируют новую криптовалюту Facebook, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Группа финансовых компаний и телекоммуникационных фирм инвестируют около 10 миллионов долларов каждая в консорциум, который будет управлять цифровой валютой", — приводит газета слова источников. Отмечается, что средства будут использованы для создания цифровой валюты, которая будет привязана к корзине национальных валют, чтобы предотвратить ее волатильность.

По данным источников, Facebook договорилась об инвестициях с более чем дюжиной компаний, в число которых входят Visa, Mastercard, PayPal и Uber Technologies. Источники отметили, что переговоры с некоторыми партнерами продолжаются и участники проекта могут измениться. Издание сообщило, что Facebook может объявить о цифровой валюте уже на следующей неделе.

В конце мая СМИ сообщили, что Facebook намерена запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, а подробности проекта ожидаются летом этого года. По данным СМИ, глава компании Марк Цукерберг в апреле встречался с главой Банка Англии Марком Карни для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Также компания обращалась за консультациями по поводу операционных и нормативных рисков к представителям министерства финансов США.

В начале июня газета Financial Times сообщила, что Facebook начала переговоры с комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по планам создания собственной цифровой валюты GlobalCoin.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании. При этом уточнялось, что компания разрабатывает stablecoin, то есть криптовалюту, привязанную к доллару, чтобы минимизировать ее волатильность.