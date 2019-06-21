МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россияне в феврале-мае 2019 года сократили ежемесячные расходы на интернет и телевидение, средний чек на эту категорию снизился в годовом выражении на 10%, до 638 рублей, следует из исследования IT-компании "АТОЛ".

Исследование основано на анализе более 25 миллионов чеков, сформированных российскими провайдерами интернета и телевидения с помощью сервиса аренды онлайн-касс "АТОЛ Онлайн" за периоды с 1 февраля по 31 мая 2018 и 2019 годов. Учитывались платежи за услуги интернета и телевидения, оплаченные электронным средством платежа. В связи с аномальным скачком выручки по отдельным провайдерам услуг в январе 2019 года из анализа были исключены данные по оплатам за два месяца — январь 2018 и январь 2019 годов.

"Мы выявили тенденцию к снижению расходов россиян на интернет и цифровое телевидение. Средний чек на оплату услуг в 2019 году составляет 638 рублей, что на 10% меньше, чем в 2018 году. По нашим сведениям, в структуре совокупных трат в категории "интернет и цифровое ТВ" расходы на ТВ составляют 36%, а на интернет 64% соответственно", — отметил основатель "АТОЛ" Алексей Макаров.

Число абонентов, которые ежемесячно оплачивают в онлайне интернет и телевидение, в мае этого года достигло отметки 3,178 миллиона человек, что на 54% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это может быть связано с тем, что все больше пользователей предпочитает оплачивать услуги через интернет, а не в офисах провайдеров.

"Тенденция совпадает с ростом проникновения интернета и увеличением числа новых пользователей — каждый год их становится в среднем на 3 миллиона больше. Сейчас интернетом пользуется уже 75% населения России", — сказал Макаров.