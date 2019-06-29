ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-японских переговоров сообщил, что на повестке дня двустороннего сотрудничества — создание скоростного канала передачи данных, который предусматривает прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты.

"На повестке дня — проект по созданию нового скоростного канала передачи данных "Япония-Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты", — сказал Путин после переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.