МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Такие компании, как HP, Dell, Sony, Microsoft , Amazon, Google и другие важные игроки этих сфер рассматривают возможность перевода своих производственных мощностей из Китая в свете торгового противостояния с этой страной Соединенных Штатов, пишет газета Nikkei Asian Review со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Планы технологических компаний, связанные с ужесточением торговой войны между Вашингтоном и Пекином, не изменились, несмотря на перемирие, которое было достигнуто между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в минувшие выходные в Осаке. Многочисленные источники сообщили, что ситуация все еще слишком неопределенная", — пишет издание.

Так, по словам источников газеты, HP и Dell, на которые в совокупности приходится 40% мирового рынка персональных компьютеров, планируют перевести до 30% объемов своего производства ноутбуков из Китая. Так, Dell, по словам источников, начала пилотный производственный проект на Тайване, во Вьетнаме и на Филиппинах. А Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo рассматривают перевод различных сегментов производства из страны. Другие производители ПК — Lenovo Group, Acer и Asustek Computer — также рассматривают такие изменения, пишет издание.

Компании Acer и Asustek подтвердили Nikkei, что изучают возможность перевода производства, Dell — отказалась от комментариев. Получить комментарии HP, Google, Microsoft и Amazon изданию не удалось.

При этом указывается, что производители дата-центров Quanta Computer, Foxconn Technology и Inventec уже перевели свое производство из Китая на Тайвань, в Мексику и Чехию, чтобы избежать таким образом дополнительных тарифов и уменьшить обеспокоенность своих потребителей в связи с заявлениями США о потенциальных угрозах национальной безопасности со стороны китайского производства.

Такие решения о переносе производственных мощностей могут негативно отразиться на экспорте электроники из Китая, что в свою очередь скажется на экономическом росте страны, считает издание. Китай — крупнейший в мире производитель ПК и смартфонов. Внешнеторговый оборот страны в сегменте электроники вырос в 2017 году в 136 раз с показателя 1991 года, до 1,35 триллиона долларов, приводит издание данные компании Qian Zhan.