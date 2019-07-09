МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Высокотехнологические компании Cisco и Acacia Communications объявили о заключении соглашения, в рамках которого первая приобретает вторую примерно за 2,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Cisco.

"В соответствии с условиями соглашения Cisco согласилась приобрести Acacia Communications за 70 долларов за акцию, или примерно за 2,6 миллиарда долларов с учетом полного разводнения пакетов акций за вычетом денежных средств и рыночных ценных бумаг", — сообщается в релизе.

Ожидается, что после получения необходимых одобрений сделка будет завершена во второй половине 2020 года, и после этого сотрудники Acacia присоединятся к бизнесу Cisco, касающегося оптических систем и оптики в сфере сетевых технологий и безопасности.

Благодаря технологиям Acacia компания Cisco сможет усовершенствовать свои оптические системы, что позволит решить проблему сложности сети и операций, отмечается в релизе.

Cisco — мировой технологический лидер, обеспечивающий работу интернета с 1984 года. Компания разрабатывает и продает сетевое оборудование для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Acacia Communications разрабатывает, производит и продает высокоскоростные продукты когерентного оптического межсоединения, предназначенные для преобразования сетей связи за счет повышения производительности. Компания была основана в 2009 году в городе Мейнарде, штат Массачусетс.