МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

"На рынке есть проблема — никто массово не покупает стартапы и их технологии. Во всем мире 80% — это M&A на домашнем рынке, когда молодой проект продается крупным компаниям, на российском рынке этот показатель ничтожно мал. И понятно, что у нас не очень конкурентная ситуация: инновации не особо интересны монополистам", — сказал он.

По словам Варламова, эксперты ФРИИ попытались разобраться, в чем же конкретно проблемы. "Выяснилось, что многие крупные компании попросту не знают, как работать с открытыми инновациями, не умеют интегрировать технологии, не знают, как искать стартапы, как их оценивать, как не задушить их в своих объятиях. Многие не понимают, почему надо покупать компанию с убытками — откуда у нее берется вообще хоть какая-то стоимость", — пояснил он.

В связи с этим фонд начал объяснять крупному бизнесу перспективы и возможности работы со стартапами, давать прикладные знания. "Мы начали обучать компании: объясняем, как работать со стартапами, как использовать инновации себе во благо, к чему готовиться и как нивелировать возможные риски, помогаем запустить пилотные проекты (уже более 300 штук, из которых порядка 40 вышли в стадию масштабирования). Через наши образовательные программы прошли уже более 100 крупных компаний и, таким образом, мы активно развиваем и наши стартапы", — рассказал он.

"Мы также запускаем совместные акселераторы с корпорациями. Так, например, помогли "Камазу" сделать акселератор, через него прошли 10 команд внутренних и внешних, из которых по итогам программы выбрали 8 проектов и профинансировали в них 46 миллионов рублей", — сообщил глава ФРИИ.

"Одновременно мы сейчас обсуждаем с разными партнерами создание нескольких новых фондов, и как только доведем процессы до результата, расскажем публично. Мы надеемся, что это произойдет уже в этом году или в начале 2020 года. Мы стараемся сохранить текущую направленность, которая есть сейчас — IT-проекты ранних стадий с широкой диверсификацией. Соответственно, цель и фокус по будущим фондам те же — выращивание технологических стартапов", — добавил он.