МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Facebook с иллюстрацией, оскорбляющей государственные символы России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", — отметили в Роскомнадзоре.