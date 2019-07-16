Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 19.01 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано на востоке США, в Великобритании и Нидерландах. Также с проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из Германии, Франции, Мексики и Бразилии.
По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (59%), с полным отключением соцсети (20%), с авторизацией (20%).
Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190716/830163654.html