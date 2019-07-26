МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Одной из самых востребованных и сложных профессий на сегодняшний день является профессия системного администратора, который отвечает не только за работу техники в компании, но и за кибербезопасность. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, с какими вызовами сталкиваются такие специалисты.

Системный администратор занимается обеспечением штатной работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения в организации, зачастую он также следит за кибербезопасностью компании. Международный день системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) ежегодно отмечается в последнюю пятницу июля. В 2019 году этот праздник приходится на 26 июля.

"Системный администратор — это человек-парадокс: он чаще всего остается в тени, хотя всегда на передовой…. Каждая служба, каждый сервис должен работать как часы. Баланс, работоспособность, безопасность IT-инфраструктуры любой компании на самом деле находится под угрозой. DDoS, фишинг, целевые атаки, социнжинириг — это только часть тех "веселых" событий, которые падают на плечи сисадмина. Отдел СА всегда является звеном в команде любой организации, всегда находится начеку, каждый день, каждую минуту", — рассказал руководитель IT-отдела Group-IB Александр Ершов.

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

По словам экспертов, системные администраторы сегодня являются неотъемлемой частью каждой компании.

"Лет 10-15 назад никто не понимал, кто это, для чего он в компании. Эта специальность прошла огромную эволюцию от того, кто в компании отвечал за каждый компьютер, принтер и картридж, до нынешнего системного администратора, который отвечает за облачные сервисы компании, а иногда и за бизнес-процессы основного производства", — считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

В то же время, по словам, Ершова, сегодня сисадмины работают на стыке внутренних сервисов (в периметре компании) и внешних сервисов (SaaS).

"Обеспечение должного уровня безопасности, без ущерба для производительности, обеспечение удобства использования сервисов без ущерба для кибербезопасности. Четко настроенный мониторинг, грамотные алгоритмы действий при авариях и инцидентах. Ты можешь сидеть писать новый скрипт автоматизации какой-нибудь рутинной задачи или технически обеспечивать стратегическую сессию "Москва-Сингапур", а буквально через минуту включаешься в работу по инциденту или бежишь на лекции по цифровой трансформации", — рассказал он.

ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ

В России, как и во всем мире, наблюдается нехватка IT-специалистов. Для решения этой проблемы в РФ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" создаются венчурный образовательный фонд, а также система мотивации граждан по освоению новых компетенций и повышению квалификации, а для компаний — по созданию новых рабочих мест. В целом, к 2024 году планируется достичь уровня в 120 тысяч поступивших на IT-направления ежегодно.

"Хороший сисадмин всегда думает о развитии как себя, так и развитии поддерживаемого сервиса, инфраструктуры. Без развития нельзя представить будущее. Ты не можешь бесконечно гарантировать безопасность, удобство или доступность своего сервиса, если ты не планируешь его развитие, обновление и не воплощаешь это в жизнь. Ты сисадмин, ты человек-оркестр, ты должен быть в курсе любой новой фичи, любой новой технологии, развиваться во множестве направлений", — отметил Ершов.

Как отмечает генеральный директор компании "Инконсалт К" Ирина Короткова, в сфере IT смена знаний происходит в среднем раз в два года. "Естественно, это слишком короткий срок для того, чтобы полностью сменить базовую образовательную программу в университете. Но этого вполне достаточно для того, чтобы в дополнение к базовому курсу разработать актуальные образовательные продукты, упаковав их в оффлайн или в онлайн-формат", — считает она.

По словам Коротковой, средняя зарплата IT-специалиста сегодня гораздо выше, чем специалистов многих других профессий. "Эти люди высоко мотивированы к постоянному допобучению, они с большим удовольствием придут за дополнительным образованием в университет или институт, если это образование будет актуальным и будет правильно упаковано", — добавила она.