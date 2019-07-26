МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по US GAAP во втором квартале выросла на 41% — до 41,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль (также без "Яндекс.Маркета") выросла на 31% и составила 6,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48% — до 13,1 миллиарда рублей.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2019 года составила в среднем 56,9%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 56,2%, а в первом квартале 2019 года — 57,0% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар"). В России доля поисковых запросов к "Яндексу" на устройствах на базе Android составила во втором квартале 2019 года 52,3%, тогда как во втором квартале 2018 года она составляла 47,8%, а в первом квартале 2019 года — 51,2% (также по данным "Яндекс.Радара").

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах "Яндекса" и на сайтах рекламной сети "Яндекса" выросло в совокупности на 17% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Количество платных кликов без учета кликов на "Яндекс.Маркете" выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 2% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Средняя цена за клик без учета цены кликов на "Яндекс.Маркете" выросла на 1% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.

Число поездок сегмента "Такси" выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.