МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Министерство связи и коммуникации России выступило с предложением постепенно повышать для операторов ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект приказа, опубликованного на сайте министерства, при распространении по стране сетей пятого поколения операторы не могут пользоваться льготами наиболее перспективной технологии.

Издание пишет, что суть льгот сейчас заключается в так называемом коэффициенте перспективности. Она понижает ежегодную плату за частоты. Ведомство предлагает ежегодно эту плату повышать, так что за нынешнюю технологию операторы будут платить все больше.

В настоящее время российские операторы совокупно платят за использование частотного спектра порядка 15,6 млрд рублей. Из этих денег за частоты для 4G платят по 980 млн рублей в год.