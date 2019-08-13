МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Более двадцати европейских сайтов онлайн-поиска работы подготовили жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на компанию Google, обвинив ее в злоупотреблении рыночным положением в пользу своего подразделения по онлайн-поиску работы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо сайтов, подготовленное для отправки в ЕК.

В письме еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер 23 европейских сайта утверждают, что потеряли долю рынка с тех пор, как Google запустил в Европе сервис по поиску работы Google for Jobs. "Запустив свой онлайн-сервис по подбору персонала в Германии в мае 2019 года, как и в других странах ЕС (Испания, Франция и Великобритания), Google for Jobs мгновенно стал лидером на рынке по видимости", — говорится в письме.

Компании утверждают, что Google действует как нечто большее, чем просто онлайн-служба по подбору персонала. "Google также напрямую предлагает свои услуги рекрутерам и, таким образом, выполняет типичные функции портала по трудоустройству. При этом Google пытается обойти и, в конечном итоге, заменить другие порталы по трудоустройству. Фактически, за нашими спинами отделы продаж Google уже активно и напрямую обращаются к нашим клиентам и работают с рекрутерами в качестве ключевых клиентов", — отмечают компании.

Компании полагают, что ЕК должна рассмотреть вопрос о принятии временной меры, предписывающей Google прекратить свою антиконкурентную деятельность, пока надзорный орган будет расследовать этот вопрос.

На просьбу агентства прокомментировать жалобы со стороны конкурентов Google сказал, что внес ряд изменений, чтобы учесть обратную связь из Европы. "К ним относятся тестирование новой карусели выбора в верхней части экрана, которая ведет напрямую на сайты с вакансиями, а также непосредственно на предложения о работе, если они находятся только на одном сайте. Соискатели могут решить, какой результат или опыт наиболее важен для них", — отметили в компании.

В марте ЕК оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламы в поисковых системах. Это был уже третий штраф ЕК, выписанный американской компании. В июле прошлого года ЕК оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи. В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.